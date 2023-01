Auto, è un 2022 nero con vendite peggiori anche dell’anno Covid

Un -17,4% sul 2021, nonostante il piccolo recupero (+3,6%) di dicembre. Si chiude impietosamente l’anno 2022 per il mercato dell’auto bergamasco. Un bagno di sangue che non si vedeva da un decennio: nel 2022 sono state immatricolati 19.270 veicoli, l’anno prima 23.322. Persino nel 2020, anno della pandemia da Covid-19, le targate sono state superiori, a quota 22.742. Per non parlare del 2019, con ben 33.381 immatricolazioni.