Economia / Bergamo Città
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Benefici per la prima casa: due anni per conservarli

GUIDA DEL FISCO. È aumentato il tempo a disposizione per vendere l’abitazione precedente. Tasse al compromesso 0,5% se non c’è Iva.

Marco Conti
Marco Conti
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione on line una guida per l’acquisto della casa
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione on line una guida per l’acquisto della casa
(Foto di archivio)

In un periodo storico in cui acquistare una casa può diventare un’operazione molto complicata (in termini finanziari, ma non solo) è molto utile la nuova guida «L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali» messa online sul sito del fisco (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione «L’Agenzia informa».

Il testo aggiornato (oltre trenta pagine scaricabili gratuitamente in formato pdf), è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce alle compravendite tra privati e a quelle tra imprese e privati. La pubblicazione fornisce le principali regole da seguire per poter utilizzare tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera); inoltre dà indicazioni pratiche, esempi concreti e risposte ai quesiti più ricorrenti.

La tassazione del preliminare

Tra le novità, citiamo le modifiche normative sulla tassazione del preliminare (compromesso). Dal 1° gennaio 2025, per caparre e acconti senza Iva è prevista un’imposta di registro proporzionale dello 0,5%, imputabile all’imposta dovuta al definitivo. Resta il regime differenziato se il contratto è soggetto a Iva.

La prima casa

I giovani under 36 anni (con Isee fino a 40mila euro) che hanno comprato una prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 2024, se il preliminare è stato registrato entro l’anno precedente), non pagano imposte di registro, ipotecaria e catastale

Capitolo prima casa. Dal 2025, chi acquista una nuova abitazione avrà due anni di tempo (anziché uno) per vendere l’immobile già posseduto e mantenere il beneficio. Le imposte agevolate da versare quando si compra una prima casa si dividono su due linee: 1) se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%) a cui si aggiungono l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa pari (cadauna) a 50 euro; 2) se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva: Iva ridotta al 4%, a cui si aggiungono (nella misura fissa cadauna di 200 euro) le imposte di registro, ipotecaria e catastale. I giovani under 36 anni (con Isee fino a 40mila euro) che hanno comprato una prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 2024, se il preliminare è stato registrato entro l’anno precedente), non pagano imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’eventuale Iva versata genera un credito d’imposta. Per gli atti stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 è previsto un credito d’imposta da usare entro il 31 dicembre 2025.

Da non dimenticare

Prima dell’acquisto, è consigliato verificare la titolarità dell’immobile e l’assenza di vincoli o ipoteche. Un focus è dedicato al sistema del «prezzo-valore», che consente vantaggi fiscali in presenza di specifici requisiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

