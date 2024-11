Black Friday, si spenderanno 68 milioni e i centri commerciali puntano sulle card

Con l’avvicinarsi del Black Friday di venerdì 29 novembre sono già iniziati gli sconti nei negozi, fisici e on line. Per certi versi la promozione di fine novembre si è rivelata decisamente più attesa anche rispetto ai saldi di fine stagione.

La vicinanza alle festività e le offerte vantaggiose hanno via via preso il sopravvento per un periodo più lungo, tanto che è diventato ormai riduttivo parlare di una singola giornata di sconti. Se on line il Black Friday viene cavalcato dai primi di novembre, anche nei negozi fisici le vetrofanie anticipano le promozioni, che durano in media anche una settimana, ribattezzata come «Black Week».

I numeri del Black Friday in Italia

Secondo i dati Confcommercio, a livello nazionale il Black Friday vede un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping: il 67,2% rispetto al 60% dell’anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni, in particolare del nord. Il budget medio destinato alle spese ammonta a 261 euro, contro i 236 euro del 2023.

L’elettronica fa un balzo in avanti passando da un 44,7% a un 52,2% Quasi 2 persone su 3 ne approfittano per comprare i regali di Natale in anticipo e tra gli articoli ricercati rimane in testa l’abbigliamento, anche se con una leggera diminuzione rispetto al 2023, dal 57% al 53%. L’elettronica fa un balzo in avanti passando da un 44,7% a un 52,2%, mentre si piazzano bene i prodotti per la cura della persona, così come gioielli, libri e articoli per bambini. Uno scenario positivo, anche se molte famiglie manifestano difficoltà a far quadrare i conti.

Fusini: «Evidenti le difficoltà nei consumi»

«Quest’anno prevediamo un budget complessivo di poco superiore ai 68 milioni di euro di spesa nella Bergamasca – commenta Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo –. Si allargherà la forbice tra chi non può permettersi spese e chi invece può affrontare gli acquisti. La difficoltà nei consumi è evidente, e questo influisce su una nuova modalità di acquisto: cresce l’uso del “Buy now, pay later” (compra ora e paghi dopo), e, in generale, del differimento dei pagamenti tramite carte di credito».

Il Black Friday per i negozi di vicinato

Filippo Caselli, direttore di Confesercenti Bergamo, qualifica il Black Friday come un evento positivo, anche se, come rovescio della medaglia, rappresenta il «venerdì nero» dei negozi di prossimità. «Oltre il 70% dei consumatori utilizzerà il Black Friday per acquistare i regali di Natale, con una persona su quattro che prevede di coprire più della metà delle proprie esigenze natalizie in questa occasione. Oltre un terzo dei regali sarà acquistato in anticipo, principalmente sul web (60%) o presso grandi catene e negozi monobrand. Si tratta di un evento che, in termini di valore, sta superando persino le tradizionali vendite di fine stagione, trasformandosi in una sorta di «saldi autunnali» non regolamentati, con effetti devastanti sul commercio natalizio locale. I negozi di vicinato, infatti, non possono competere con le risorse promozionali dei giganti del commercio on line e il loro spazio si riduce ogni anno a causa di quello che, ormai, è il «venerdì nero» dei negozi di prossimità – conclude Caselli –. Ribadiamo la totale assenza di regole chiare del commercio sul web, dove si registrano vendite scontate che violano apertamente le normative sui saldi e sulle promozioni, le stesse che devono invece rispettare i negozi fisici».

Il Black Friday nei centri commerciali

L’attesa del Black Friday coinvolge anche i centri commerciali, che sono pronti ad accogliere migliaia di visitatori, rilanciando gli sconti dei negozi con gift card in omaggio.

«Quest’anno il Black Friday è molto sentito con un’attenzione particolarmente elevata da parte di operatori e consumatori»

A Orio

«Anche quest’anno, in occasione dei “Black Days”, abbiamo voluto premiare i clienti più affezionati – dichiara Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter –. Il 29 e 30 novembre, ogni acquisto (ipermercato escluso - ndr) pari o superiore a 200 euro effettuato dalle 18 darà diritto a ricevere gift card in regalo: da 50 euro per una spesa di 200 e da 100 euro a fronte di una spesa di 400, su un unico scontrino. Questa iniziativa riflette il valore e l’importanza che ha per noi chi ci sceglie e ci segue con fiducia, consapevoli dell’entusiasmo con cui sia i clienti sia i negozianti attendono questo importante appuntamento».

A Stezzano