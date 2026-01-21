Burger button
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026

Bus, corsi per autisti: prosegue l’Academy promossa da Arriva

TRASPORTO PUBBLICO. Per contrastare la carenza di personale, l’azienda accompagna la formazione al contratto di assunzione.

Andrea Taietti
Andrea Taietti

Trasporto pubblico, torna l’Arriva Academy: a Bergamo formazione gratuita per i nuovi autisti. Il settore del trasporto pubblico locale (Tpl) continua a misurarsi con la carenza di personale conducente, una sfida che Arriva Italia ha deciso di affrontare puntando sulla formazione diretta e sull’inserimento lavorativo immediato.

È stata infatti annunciata l’11esima edizione dell’Arriva Academy nella nostra provincia, un percorso che offre ad aspiranti autisti la possibilità di conseguire gratuitamente le abilitazioni necessarie per intraprendere questa professione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Enaip, si rivolge a chiunque voglia rimettersi in gioco in un ruolo chiave per la mobilità del territorio. Il vantaggio principale del programma risiede nel totale abbattimento dei costi: Arriva Italia finanzia interamente il conseguimento della Patente D e della Cqc (Carta di qualificazione del conducente), titoli che normalmente richiederebbero un investimento economico e di tempo considerevole. L’Academy non è solo un corso teorico - con 320 ore di formazione e part-time da 25 ore settimanali retribuite - ma un ponte diretto verso l’occupazione.

Per i partecipanti che otterranno le certificazioni, infatti, è previsto l’inserimento immediato nell’organico dell’azienda, che in Bergamasca gestisce una fetta fondamentale del trasporto urbano ed extraurbano. I numeri delle precedenti edizioni confermano la validità della formula: in classi composte mediamente da 10 persone, il 90% degli allievi ha completato con successo l’iter, trasformando l’opportunità in un posto di lavoro stabile. Sono già fissati due incontri di selezione e informazione: gli appuntamenti si terranno il 4 e l’11 febbraio, a partire dalle 9,30, alla sede di Enaip Bergamo in via San Bernardino 139/V.

«Gli autisti sono il punto di riferimento quotidiano per migliaia di studenti e lavoratori», sottolineano dall’azienda. In un momento di grande trasformazione per la mobilità orobica, investire sulle competenze umane diventa essenziale per garantire un servizio efficiente e vicino ai cittadini. Le iscrizioni sono già aperte, confermando l’Academy come una delle risposte più concrete alla domanda di lavoro e innovazione nel settore dei trasporti.

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Lavoro
Impiego
Istruzione
Scuola
Politica
politica interna
Andrea Taietti
Arriva Italia
Enaip