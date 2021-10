Camion e bus, in provincia di Bergamo mancano 610 autisti

All’appello mancano 610 autisti. Questo è il dato che emerge chiaro per la Bergamasca dalle rilevazioni Excelsior di Unioncamere sulle previsioni di assunzione delle imprese. L’altro valore inequivocabile è espresso da due percentuali: solo il 2,9% delle società dichiara di avere problemi nel reperimento per la mancata preparazione del personale, mentre ben il 35,2% spiega che il problema è proprio la carenza di candidati. Nonostante la domanda, in un territorio come quello bergamasco dove la disoccupazione viaggia su percentuali molto basse, la concorrenza non è solo fra azienda e azienda, fra trasporto di merci o persone come in questo caso, diventa una questione di opportunità fra professioni. Un problema reale, che diventa anche culturale, visto lo scarso appeal che attualmente riscuote la professione.