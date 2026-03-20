Cantieri, 707 controlli in un anno. Cadute dall’alto, 147 contestazioni

Ogni giorno, in media, gli ispettori dell’Ats si presentano sui cantieri della Bergamasca e passano al setaccio le misure di sicurezza. Gli aspetti più delicati? Le cadute dall’altro restano il rischio maggiore. Sono stati complessivamente 707 i cantieri controllati dall’Agenzia di tutela della salute nel 2025, in lieve flessione rispetto ai 730 del 2024 ma su volumi decisamente superiori al recente passato (566 controlli nel 2023, 395 nel 2022, 202 nel 2021). Tra le sanzioni più diffuse, appunto, ci sono quelle legate alle potenziali cadute dall’alto: l’Ats ha applicato 147 provvedimenti nel 2025 (di fatto, uno ogni cinque ispezioni), in linea con i 148 del 2024 e in forte incremento rispetto ai 112 del 2023, ai 97 del 2022 e ai 55 del 2021; nel mirino ci sono soprattutto le carenze relative ai ponteggi e alle opere provvisionali. La buona notizia, per il settore, è invece la riduzione degli infortuni gravi, cioè quelli mortali, o con una prognosi superiore ai 30 giorni o con almeno un grado d’inabilità al lavoro: sono stati 30 lo scorso anno, contro i 39 del 2024 e gli oltre 50 del 2023.