Cassa integrazione, boom di richieste. Ma le aziende usano solo un’ora su 4

Cassa integrazione «precauzionale». Potrebbe essere questa la spiegazione dell’impennata di ore di cassa integrazione autorizzate dall’Inps, a Bergamo, nel mese di luglio. Ore che sono triplicate nel giro di un mese passando dalle 193.445 di giugno alle attuali 648.706 (+235,3 %). Numeri che letti così potrebbero, anzi dovrebbero, suscitare allarme. Ma come sempre i dati, vanno letti correttamente per dare il giusto significato. A non destare particolare preoccupazione, il fatto che si tratta di cassa integrazione ordinaria, cioè l’ammortizzatore sociale concesso per situazioni momentanee e non strutturali di difficoltà. Di contro, di cassa straordinaria, cioè per situazioni di crisi e di ristrutturazione, non è stata autorizzata (quasi) nessuna ora.