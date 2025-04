Catasto, con il servizio online le volture degli immobili saranno più semplici

Volture degli immobili più semplici per i cittadini interessati o i loro delegati, che possono ora ottenere la variazione dei dati relativi ai titolari dei beni registrati in Catasto con il nuovo servizio on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate «Voltura catastale web».

Il sistema consente di presentare la domanda di volture e versare le somme dovute direttamente on line, guidando l’utente nella compilazione della dichiarazione e, al termine delle operazioni, attestando la ricezione, il controllo e l’accettazione dei documenti inseriti, nonché l’avvenuto pagamento dei tributi.

Come funziona

Per accedere al nuovo servizio, basta entrare, dalla home page del sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione «Area riservata» (in alto a destra), accessibile tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Entratel/Fisconline. Una volta entrati nella propria area riservata, digitare nel motore di ricerca il servizio “Voltura catastale web”. Il passo successivo dà la possibilità di scegliere tra quattro aree di lavoro, che riguardano la possibilità di: 1) compilare una nuova voltura (Nuova voltura); 2) visualizzare l’elenco delle volture in parte già compilate, ancora in corso di lavorazione, e di quelle presentate utilizzando questa applicazione (Elenco volture); 3) consultare e stampare le ricevute telematiche delle volture inviate sempre tramite lo stesso servizio (Ricevute); 4) ricevere assistenza, con la possibilità di scaricare una guida in formato Pdf (una quindicina di pagine) che spiega nei dettagli l’utilizzo della nuova procedura online, partendo dal come si compila la nuova voltura.

La novità

La novità punta a semplificare gli adempimenti per i contribuenti tenuti a presentare la domanda, anche tramite soggetti abilitati, dando la possibilità al cittadino di aggiornare le intestazioni catastali dei beni immobili, per esempio dopo la stipula di un atto pubblico o a seguito di una successione per causa di morte. Ricordiamo che la voltura catastale è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto.

Come fare con le successioni ereditarie