Centri impiego,140 le offerte di lavoro in Bergamasca

Nell’ultima settimana sono 140, stabili rispetto alle ultime tornate, le opportunità di lavoro disponibili nei Centri per l’impiego della Bergamasca alle quali è possibile candidarsi. A guidare la classifica settimanale in provincia in tandeme Bergamo e Treviglio, entrambe con 33 offerte, seguite da Ponte San Pietro con 18 e Grumello del Monte con 15. Chiudono Albino con 14, Zogno con 12, Trescore Balneario e Lovere entrambe con 10 e Romano di Lombardia con 6 richieste. Ogni offerta ha un codice identificativo.