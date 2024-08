Centri per l’impiego: 170 offerte di lavoro in Bergamasca

Ingegneri civili, disegnatori Cad, geometri, commerciali esteri, assistenti studi dentistici, agenti commerciali, cassieri manovali, addetti alle consegne, oltre a tanti operai per settori diversi. Questa settimana sono 170 le opportunità di lavoro disponibili nei Centri per l’impiego della Bergamasca alle quali è possibile candidarsi. Ogni offerta ha un codice identificativo. L’elenco completo delle offerte con i relativi dettagli si può trovare nel bollettino sul sito della Provincia www.provincia.bergamo.it sotto la sezione lavoro. A disposizione anche un numero telefonico per parlare coi Centri per l’impiego: 035.387112. Una voce registrata guiderà i cittadini nella scelta della sede territoriale con cui si vuole parlare, oppure del servizio rispetto al quale si ha bisogno di un contatto.