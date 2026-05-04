Centri per l’impiego, 141 offerte attive: ecco i profili più richiesti

Sono 141 le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo, aggiornate a lunedì 4 maggio. Opportunità che coprono diversi settori, dall’industria ai servizi. Tra i profili più ricercati figurano elettricisti e meccanici, ma anche autisti e personale per la ristorazione, in particolare camerieri di sala.