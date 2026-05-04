Centri per l’impiego, 141 offerte attive: ecco i profili più richiesti
LAVORO. Opportunità che coprono diversi settori, dall’industria ai servizi: l’elenco completo sul sito della Provincia di Bergamo.
Sono 141 le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo, aggiornate a lunedì 4 maggio. Opportunità che coprono diversi settori, dall’industria ai servizi. Tra i profili più ricercati figurano elettricisti e meccanici, ma anche autisti e personale per la ristorazione, in particolare camerieri di sala.
Tutti gli annunci sono consultabili online sulla piattaforma della Provincia di Bergamo (offertelavoro.provincia.bergamo.it), dove è possibile filtrare le offerte in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente.
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