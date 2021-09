Cisl e smart working: «Deve continuare, nella Pubblica Amministrazione +20% di produttività

«Ritengo che lo smart working debba continuare, anche dopo la crisi pandemica, a rappresentare una possibilità di lavoro delle pubbliche amministrazioni da concepire non più come uno strumento di gestione della sicurezza ma come una leva organizzativa per realizzare, al tempo stesso, una maggiore flessibilità delle prestazioni lavorative, al fine di migliorare i servizi per cittadini ed imprese, e una più efficace conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro». Così, Angelo Murabito, segretario generale di Cisl Fp, commenta la decisione di Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, per il ritorno in presenza anche dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, sostenendo che il rientro generalizzato negli uffici possa permettere il recupero degli arretrati accumulati e favorire la ripresa.

In realtà, secondo il sindacalista «lo smart working adottato durante l’emergenza nella Pubblica Amministrazione non dovrebbe essere demonizzato, ma valorizzato. In molti casi l’esperienza se pur diversificata tra le varie amministrazioni del lavoro agile è stata un’esperienza positiva che ha migliorato la produttività di alcuni enti anche del 20% è migliorato le competenze e responsabilità dei lavoratori pubblici procurando un importante salto evolutivo si pensi ad esempio ad un miglioramento dell’utilizzo della firma digitale, la condivisione delle banche dati, le Pec, digitalizzazione dei processi amministrativi, accesso telematico si servizi della Pubblica Amministrazone. Risultati importanti necessari alla ripresa del Paese che non è possibile perdere. Senza dimenticare i vantaggi indiretti ecologici e sociali in termini di riduzione degli spostamenti dell’emissione di CO2 , spese di manutenzione stradale, incidenti e relativi costi sociali».