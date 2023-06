Coldiretti, Borella è il nuovo presidente: «Ascolto del territorio e lavoro di squadra»

«Un’eredità importante»

«Coldiretti è una grande organizzazione e sono onorato di aver ricevuto la fiducia degli associati – ha affermato Borella, in carica per i prossimi cinque anni -. Raccolgo un’eredità importante da Alberto Brivio che per 12 anni ha lavorato in modo più che egregio, con pacatezza e capacità di mediazione nelle battaglie importanti». E ancora: «Ascolterò il territorio promuovendo un lavoro di squadra con i nostri valori e le nostre capacità imprenditoriali come attori principali nella società. Biodiversità, sostenibilità, qualità, sicurezza e tracciabilità del made in Italy agroalimentare, legame tra tradizione e innovazione, identità sono i termini che devono caratterizzare la nostra agricoltura: punti di forza del nostro modello produttivo sempre più centrale per le sfide globali del cibo».