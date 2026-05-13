Confermate le detrazioni per chi ha sostegni al reddito

Unica eccezione: un pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025: in questo caso lo stesso può beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale

Nessun cambiamento, invece, per i pensionati, per i quali (sia con redditi da pensione e/o titolari di una pensione integrativa o complementare nel 2025) non è possibile beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale. L’Inps ha infatti chiarito, in più occasioni, che le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito o di accompagno alla pensione o anticipo pensionistico. Unica eccezione: un pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025: in questo caso lo stesso può beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale. Ugualmente anche i titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.