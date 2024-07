Contratto turismo, c’è l’accordo. Mille bergamaschi interessati

Dopo anni di attesa, arriva la firma per il rinnovo del Contratto nazionale per i dipendenti del settore turismo. A sottoscrivere il nuovo accordo Federalberghi e Faita , insieme a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil . A Bergamo ne beneficiano 120 attività alberghiere ed extralberghiere per un totale di oltre mille dipendenti.

Il nuovo contratto sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027 , e a regime prevede un aumento di 200 euro, con una prima tranche di 70 euro, pagata con la retribuzione di luglio (poi altre quattro rate per arrivare ai 200 euro).

«Siamo soddisfatti dell’accordo, le cui trattative erano iniziate nel febbraio 2020, pochi giorni prima del grande lockdown – afferma Alessandro Capozzi , presidente di Federalberghi Bergamo –. Dopo la pandemia ci sono state altre emergenze che abbiamo dovuto affrontare come l’impennata dei prezzi per l’energia, le tensioni geopolitiche e gli eventi metereologici avversi. Questo accordo va nella direzione di un giusto equilibrio tra esigenze dei lavoratori e imprese».

Il contratto si applica ai lavoratori occupati in alberghi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, ostelli, bed and breakfast e, più in generale, in tutte le attività turistico ricettive italiane, alberghiere ed extralberghiere e attività annesse , quali centri congressi, stabilimenti termali, stabilimenti balneari, bar e ristoranti.