Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Venerdì 19 Settembre 2025

Costim realizzerà l’hotel Hilton dell’aeroporto di Milano Linate

IL PROGETTO. L’apertura ufficiale nel 2028: 216 camere dotate di ogni confort con vista sull’Idroscalo. Il modello gestionale replica l’esperienza del distretto smart Chorus Life sviluppato da Costim.

Astrid Serughetti
Astrid Serughetti
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il rendering del nuovo hotel DoubleTree by Hilton che sarà costruito da Chorus Life Linate
Il rendering del nuovo hotel DoubleTree by Hilton che sarà costruito da Chorus Life Linate

Sarà un DoubleTree by Hilton il nuovo hotel quattro stelle che sorgerà all’interno del Linate Airport District (Lad), progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’area antistante l’Idroscalo in un distretto aperto a passeggeri e cittadini, con piazze pubbliche e percorsi ciclopedonali integrati. Così come il Lad, affidato a Chorus Life Linate – veicolo immobiliare del Gruppo Costim - anche il nuovo hotel sarà sviluppato dal gruppo bergamasco. Paolo Cervini, ceo di Polifin, Costim e Gewiss, commenta: «Siamo orgogliosi di contribuire alla trasformazione di Linate con un’opera che per noi rappresenta un tassello di crescita che conferma la nostra capacità di operare in contesti complessi e strategici a livello nazionale».

In via di approvazione di Sea

Il progetto del nuovo hotel è attualmente in corso di approvazione da parte di Sea, società che gestisce gli aeroporti milanesi, e successivamente da Enac, mentre l’apertura ufficiale è prevista nel primo semestre 2028. Il DoubleTree by Hilton, è sviluppato dallo Studio Tectoo e dall’interior design Studio Marco Piva e sarà gestito da Hnh Hospitality, uno dei principali operatori del settore in Italia. A disposizione degli ospiti 216 camere dotate di ogni comfort con vista sull’Idroscalo, di cui 9 suite, spazi congressuali, ristorante, centro fitness e aree lounge pensate per rispondere alle esigenze di viaggiatori business e non solo.

Investimento di 130 milioni

L’investimento complessivo stimato è superiore a 130 milioni di euro e, oltre all’hotel, includerà un distretto direzionale di circa 25mila metri quadrati con uffici e servizi che ospiteranno anche la nuova sede di Sea. È inoltre prevista la realizzazione di piazze pubbliche e ampie aree verdi per 14mila metri quadrati, a disposizione di lavoratori e passeggeri per favorire il relax e la socializzazione, in continuità con il parco dell’Idroscalo.

Il modello gestionale replica l’esperienza del distretto smart Chorus Life sviluppato da Costim, con piattaforma digitale dei servizi. «Non si tratta solo di un’infrastruttura di trasporto, ma di un polo urbano moderno e sostenibile, capace di offrire servizi di alto livello a passeggeri, imprese e cittadini» ha concluso Armando Brunini, amministratore delegato di Sea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Alberghiero
Trasporti
Trasporti aerei
Armando Brunini
Paolo Cervini
Marco Piva
Gruppo CosTim
Enac