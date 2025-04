Creme e lozioni bio con le piante autoctone della Valle Seriana

«Valorizzazione delle aree verdi»

«L’obiettivo finale è fornire una nuova valorizzazione degli spazi boschivi destinati a prato della media Valle Seriana, coltivando le piante necessarie per il settore cosmetico» spiega Colpani che, in questo progetto e nel suo successo rivede molto della nascita della sua azienda di Alzano Lombardo. «I-Beauty nasce nel 2008, ma da due anni abbiamo dato vita a una produzione interna con un marchio di proprietà: Arosha. - E aggiunge, - Prima che iniziassimo noi in Bergamasca c’era solo un piccolo laboratorio ad Averara che faceva estrazione».

La ricerca nei dettagli

Il processo di estrazione è ciò che permette di prendere dalle piante le caratteristiche emollienti, lenitive, idratanti tipiche dei prodotti di cura della persona. Attualmente la I-Beauty, con 14 dipendenti e circa 3 milioni e mezzo di fatturato, fabbrica i propri prodotti acquistando piante ed estratti fuori dalla provincia di Bergamo, vendendo l’80% della produzione all’estero, soprattutto in Europa. Il progetto a cui sta lavorando la dottoressa Birolini potrebbe cambiare molto la filiera attualmente esistente, come sottolinea Colpani: «Siamo partiti da 60 piante, ma sono una decina quelle che garantiscono estratti interessanti dopo l’essiccazione. A breve arriverà la pubblicazione, poi potrebbe partire una vera e propria startup dall’alto contenuto hi-tech, con macchinari a ultrasuoni per le analisi, e potremmo arrivare a creare una linea di prodotti totalmente made in Bergamo». Ancora di più, l’imprenditore è convinto che saranno molte le aziende a beneficiarne: «Serviranno agricoltori e raccoglitori impegnati su una serie di microcoltivazioni in posti diversi, ma da Ardesio in poi ogni terreno è potenzialmente adatto e la I-Beauty sarà solo un cliente di una realtà in grado di soddisfare richieste di molte realtà della cosmesi». Esempi di coltivazioni di questo tipo esistono già, sono parchi sviluppati in Francia e Portogallo a cui l’intero gruppo di ricerca guarda per sviluppare e ottimizzare lo studio.