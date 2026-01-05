Cresce nel 2025 il ricorso all’Isee: assegno unico e diritto allo studio

Si conferma anche quest’anno la corsa all’Isee per la conferma dei sostegni alle famiglie, in particolare l’assegno unico e le prestazioni agevolate a carattere continuativo. La nota è rilevata dal Caf Cisl Bergamo che conferma i dati dell’attività anche sul 2025 con un incremento dell’1,38% rispetto al 2024: sono, infatti, oltre 34.000 le Dsu elaborate, circa il 23% di quelle provinciali.

Dall’analisi qualitativa emergono una serie di elementi che evidenziano che il 56% dei dichiaranti è donna, contro il 44% di uomini; l’82% è nato in Italia, il 18% all’estero. Complessivamente, le persone interessate dalla dichiarazioni Isee sono oltre 101.000, con il 28% delle famiglie che hanno 4 componenti, il 25% 3, il 21% 1, il 14% 2 e il 12% oltre 5. Nel 51% dei nuclei è presente almeno un minore, nel 22% dei casi almeno una persona con disabilità.

L’Isee medio è di 21.658 evidenziando un incremento rispetto ai 20.028,00 euro del 2024. Si conferma il 2% tra i nuclei con Isee a zero, non avendo patrimonio, né reddito; il 19% ha un ISEE inferiore a 9.360 euro (limite non esclusivo per avere accesso nel 2024 all’Assegno di Inclusione) e nel 40% dei casi è presente almeno un minore. Il 37% dei nuclei familiari ha comunque un Isee inferiore a 15.000 euro; il 40% ha un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro; il 13% si trova nella fascia tra 30.000,00 e 40.000,00 euro, il 10% ha un Isee superiore a 40.000 euro.

Relativamente alla motivazione della richiesta oltre il 50% dei nuclei presenta la Dsu per la richiesta dell’assegno unico per i figli, con il 56% che richiede comunque servizi per i minori, il 22% per il diritto allo studio (la determinazione, cioè delle tasse universitarie), il 22% per i servizi socio sanitari per le persone con disabilità. Relativamente ai servizi per i minori, nei cui nuclei il 62% presenta almeno 2 figli, l’indicatore si colloca per il 40% nella fascia tra i 15.000,00 e i 30.000,00 euro.

I cambiamenti della legge di bilancio

Con la legge di bilancio 2026 viene rivisto il calcolo dell’indicatore sia riducendo l’incidenza della valorizzazione della prima casa sulla componente patrimoniale dell’Isee e sia incrementano la scala di equivalenza per i nuclei con almeno due figli.

Con la legge di bilancio 2026 viene rivisto il calcolo dell'indicatore sia riducendo l'incidenza della valorizzazione della prima casa sulla componente patrimoniale dell'Isee e sia incrementano la scala di equivalenza per i nuclei con almeno due figli.

Stando alle analisi fornite dall'ufficio parlamentare di bilancio, stimando l'impatto sull'Isee dei bergamaschi, 72.000 nuclei complessivamente dovrebbero avere un miglioramento del proprio indicatore, nello specifico e senza effetto cumulato 31.000 per effetto della modifica sull'abitazione principale e oltre 56.000 per la maggiorazione della scale di equivalenza. Il primo intervento, infatti, favorisce i proprietari di casa rispetto a chi abita in locazione; il secondo è più "neutro" rispetto al patrimonio. L'obiettivo complessivo e principale è quello di sostenere le famiglie con figli: la stima della riduzione dell'ISEE varierà a seconda delle condizioni economiche e le caratteristiche dei nuclei, permettendo alle famiglie di godere di maggiori benefici o di accedere a misure da cui risultavano escluse.