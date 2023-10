Cyberpirateria, il fenomeno cresce: «Aziende bergamasche poco vigili»

Però, se la consapevolezza esiste, ben poco si fa per tutelarsi veramente dagli attacchi hacker. A sottolinearlo il «Cyber Index Pmi», primo rapporto sullo stato di consapevolezza in materia di rischi legati alla sicurezza informatica delle aziende di piccole e medie dimensioni promosso da Confindustria e Generali, col contributo scientifico dell’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano e la partnership dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che, intervistando un campione nazionale di 700 imprese, rivela come 51 su 100 raggiungano la sufficienza rispetto alla consapevolezza del problema, ma solo il 14% lo affronta un maniera strategica. Come il vecchio detto «è intelligente, ma non si applica» le aziende rimandano il problema a data da destinarsi, non riuscendo forse a cogliere quale sia il punto di partenza per affrontare la questione. Sul territorio bergamasco la situazione non migliora. «Quello che tende a mancare, ad oggi, è una piena consapevolezza dei rischi - conferma Giulio Guadalupi, presidente del Digital Innovation Hub Lombardia antenna Bergamo, di cui è partner Confindustria Bergamo insieme a Intesa Sanpaolo, Kilometro Rosso e Università di Bergamo, - Ciò è particolarmente vero per le piccole e medie imprese, che sono in grande maggioranza nel nostro territorio, dove spesso non ci sono le competenze tecniche adeguate a identificare i problemi e promuovere possibili azioni di prevenzione».