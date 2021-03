Da Vittorio concentra ad Albano il laboratorio della pasticceria

Il quartier generale di Brusaporto non riusciva più a soddisfare le moltissime richieste, che arrivavano in particolare nel periodo natalizio, provenienti dai clienti sparsi in tutto il mondo, tanto che doveva utilizzare spazi e maestranze anche fuori provincia. Grazie ai 3 mila metri quadrati del nuovo «Pastry Lab», suddivisi su tre piani, si potranno sfornare più di mille lievitati al giorno, con un indotto anche per il territorio. L’edificio è già completato e operativo al suo interno, mentre si devono concludere i lavori sugli esterni e sulla facciata, dove compare già il logo aziendale. Da settembre il lato fronte strada, situato al civico 13 di via Tonale, a pochi passi dal rondò che porta sull’asse interurbano, ospiterà anche il nuovo punto vendita Da Vittorio, che proporrà tutte le specialità della casa, dal kit dei famosi paccheri alla gamma dei dolci, serviti direttamente dal laboratorio retrostante collegato. Il piano terra è dedicato al cuore pulsante della struttura, che dispone delle più moderne macchine e tecnologie 4.0 per la produzione di lievitati, pasticceria e cioccolateria. In questi giorni è a pieno regime la produzione delle 10 mila colombe che per la prima volta prendono forma nel nuovo laboratorio, passando dall’impasto alle moderne camere di lievitazione, dalla glassatura alla cottura nei forni, dai locali di raffreddamento al reparto di confezionamento. I pasticcieri stanno inoltre completando la produzione di cioccolato per formare gli stampi necessari a comporre le uova di Pasqua.

Completano il progetto gli altri ambienti, con il piano interrato che verrà utilizzato per l’organizzazione collegata al catering e il primo piano dove hanno sede gli uffici e la logistica che già riceve e raccoglie gli ordini on line per la preparazione e spedizione.