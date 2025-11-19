«Da Vittorio» si conferma tristellato. Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef

Bergamo è ancora una volta protagonista dell’alta ristorazione. Il ristorante «Da Vittorio» con gli chef Bobo e Chicco Cerea si è confermato nell’olimpo della Guida Michelin con le tanto ambite tre stelle, mentre il giovane chef Mattia Pecis, originario di Clusone e operativo nel locale Cracco Portofino è stato premiato come miglior giovane chef italiano e poi ha subito provato una seconda gioia con l’attribuzione della sua prima Stella Michelin.

Premiazione di Mattia Pecis La cerimonia per la presentazione della Rossa 2026, che si è svolta a Parma, ha visto salire sul palco anche Angelo Agnelli, amministratore delegato di Baldassare Agnelli Spa, che ha premiato il ristorante Madrigale con il titolo di opening of the year.

Tutti gli stellati

In totale sono 341 i ristoranti una stella Michelin, 38 i due ristoranti Michelin e 15 i ristoranti tre stelle Michelin con l’ingresso di La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba a Cuneo per un totale di 394 Stelle Michelin. Un risultato che porta l’Italia al secondo posto al mondo per numero di ristoranti stellati. E Heinz Beck, chef de La Pergola a Roma, è stato premiato anche come chef mentor dell’anno.

Gian Marco Bianchi riceve il Michelin Opening of the year Award da Angelo Agnelli Sono invece 22 i ristoranti che conquistano 1 stella Michelin. Molti i volti giovani in questa selezione diretta, anche per l’edizione 2026, da Sergio Lovrinovich. Nel firmamento della «rossa» assegnata la stella a: Le Petit Bellevue a Cogne, in Valle d’Aosta; la Liguria ottiene due riconoscimenti, entrambi in provincia di Genova, con Cracco Portofino e Rezzano Cucina e Vini a Sestri Levante. E lo chef Mattia Pecis, 29 anni, di Cracco Portofino prende anche il premio speciale Young Chef Award dichiarando che «l’emozione è a mille». In Lombardia brillano da oggi le stelle di Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda (Brescia) insieme a quella di Abba a Milano, Procaccini a Milano e Olio a Origgio (Varese). Mentre il Trentino Alto Adige conquista due riconoscimenti per il ristorante Porcino a Badia (Bolzano) e Quellenhof Gourmetstube 1897 a San Martino in Passiria (Bolzano). In Veneto il riconoscimento della stella va a Agli Amici Dopolavoro a Venezia Isola delle Rose. In Emilia Romagna conquistano la una stella Michelin i ristoranti Cavallino a Maranello (Modena) e Da Lucio a Rimini. In Toscana il riconoscimento arriva per Lucàs by Paulo Airaudo a Firenze e Sciabola a Forte dei Marmi (Lucca).

I 15 ristoranti italiani 3 stelle Michelin Tre riconoscimenti nel Lazio: premiati Al Madrigale Nuova Cucina Rurale a Tivoli, Ineo a Roma con lo chef e mente creativa Heros De Agostinis e La Terrazza a Roma. Inoltre Al Madrigale Nuova Cucina Rurale a Tivoli prende anche il nuovo premio speciale Apertura dell’anno, a soli otto mesi dall’inaugurazione, Dalle Marche entra nella selezione stellata Casa Bertini a Recanati (Macerata). In Abruzzo Zunica 1880 a Villa Corallo in località Sant’Omero (Teramo). Conquistano una stella Michelin in Campania il ristorante Alain Ducasse Napoli e Umberto a Mare a Forio-Ischia. E in Sardegna brilla da oggi Capogiro a Baja Sardinia (Sassari).

I curatori della «rossa» sottolineano il rinnovamento della selezione con l’ingresso quest’anno di sei ristoranti: Porcino, Sciabola, Al Madrigale Nuova Cucina Rurale; Ineo; Casa Bertini, Zunica 1880 a Villa Corallo. Inoltre tanti i giovani talenti: hanno meno di 30 anni lo chef di Cracco Portofino, Mattia Pecis e lo chef Emin Haziri di Procaccini a Milano. Meno di 35 anni Jorg Giubbani andato ad affiancare Matteo Rezzano al ristorante ligure Rezzano Cucina e Vino, Marco Verginer, chef e co-proprietario insieme alla sommelier Michaela Mair del ristorante Porcino; gli chef Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, che lavorano in collaborazione sotto la supervisione di Massimo Bottura, a Il Cavallino a Maranello; Jacopo Ticchi chef e fondatore del ristorante Da Lucio a Rimini; l’executive chef Alessandro Lucassino del ristorante Alain Ducasse a Napoli nonché Fabrizio Regine, il sommelier e titolare di Umberto a Mare sull’isola di Ischia.

15 i tristellati