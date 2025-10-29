Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo - Il programma

Il programma

Nella seconda (11,30-13,30), «Sanità di emergenza e Progetto Emt2. Imprese e volontariato: le donazioni», interverranno ancora Rizzini e poi Antonio Tonarelli e Federica De Giuli (rispettivamente, attuali direttori logistico e sanitario dell’Ospedale da Campo), Maurizio Carrara (presidente e fondatore del Cesvi), Giovanni Licini (Accademia dello Sport), Andrea Gorgoglione (tesoriere Ana) e Patrizio Ricci (presidente di Cna Bergamo). Concluderà Remo Facchinetti, nuovo responsabile dell’Ospedale da Campo; modera Max Pavan. Sabato, dalle 10,30 alle 12, in Sala Caravaggio, sarà proiettato il docufilm sul Presidio Medico Avanzato allestito in Fiera nel 2020 per soccorrere i malati di Covid19; alle 16 sarà presentata la nuova edizione aggiornata del libro «Storia dell’Ospedale da Campo dell’Ana» alla presenza ancora di Rizzini e di Ugolini ma anche di Carlo Saffioti (responsabile del reparto di Igiene mentale della Sanità Alpina) e di Facchinetti. La conclusione, domenica (10-12,30), con l’ultimo evento, «L’Ospedale da Campo: passato, presente, futuro», che prevede in Sala Caravaggio la consegna della spilla Ana ai volontari e gli interventi di Ugolini, Rizzini, Tonarelli, De Giuli, Facchinetti e di Giorgio Sonzogni, presidente della sezione Ana di Bergamo.