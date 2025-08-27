Economia / Bergamo Città
Mercoledì 27 Agosto 2025
Dal giardiniere al carpentiere, sono 150 le offerte di lavoro nei centri per l’impiego
OCCUPAZIONE. Ecco le proposte di lavoro nei 10 centri per l’impiego della Bergamasca.
Bergamo
Sono attualmente 150 le offerte lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo.
Ricordiamo che è attiva la nuova piattaforma https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/ dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente.
