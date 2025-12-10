Dalla Regione 10 milioni per la formazione inclusiva

Semaforo verde per il nuovo bando regionale «Percorsi personalizzati per allievi con disabilità - Ppd» che promuove percorsi formativi inclusivi, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento e l’inserimento professionale di studenti con disabilità, iscritti al 1°, 2° e 3° anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) nell’anno formativo 2025/26. Il bando è finanziato con lo strumento della dote. Il valore della dote per i Ppd è pari a 10,1 milioni di euro ed il contributo viene liquidato a conclusione delle attività formative (su base ore rendicontate). Le doti possono essere richieste a budget, ossia entro un ammontare prestabilito e assegnato alle istituzioni formative con Decreto n. 8042/2025.

La misura prevede una durata massima di tre anni (compresa tra 600 e 990 ore annuali) e la possibilità di un anno integrativo aggiuntivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi

I Ppd sono orientati a: sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli allievi e favorire il loro inserimento socio-lavorativo. La misura prevede una durata massima di tre anni (compresa tra 600 e 990 ore annuali) e la possibilità di un anno integrativo aggiuntivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. A beneficio dei destinatari finali (studenti con disabilità) possono partecipare al bando le istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell’Albo regionale (Dgr n. 6696/2022 e Decreto attuativo n. 15516/2022), che: abbiano presentato l’offerta formativa a finanziamento pubblico prevista dal Decreto n. 19050/2024; oppure che abbiano in corso la prosecuzione di annualità finanziate nell’ambito dell’offerta pubblica per l’anno formativo 2025/2026. La richiesta di dote dello studente deve essere inoltrata dalle istituzioni formative a Regione Lombardia, esclusivamente online, entro le ore 17 di venerdì 17 aprile 2026, attraverso il portale informativo «Bandi e Servizi» digitando il link https://www.bandi.regione.lombardia.it.