Economia / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025
Dalla Regione 10 milioni per la formazione inclusiva
LA MISURA. Aperto il bando che sostiene percorsi per allievi con disabilità. La dote finanzia corsi triennali che favoriscono l’inserimento lavorativo.
Semaforo verde per il nuovo bando regionale «Percorsi personalizzati per allievi con disabilità - Ppd» che promuove percorsi formativi inclusivi, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento e l’inserimento professionale di studenti con disabilità, iscritti al 1°, 2° e 3° anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) nell’anno formativo 2025/26. Il bando è finanziato con lo strumento della dote. Il valore della dote per i Ppd è pari a 10,1 milioni di euro ed il contributo viene liquidato a conclusione delle attività formative (su base ore rendicontate). Le doti possono essere richieste a budget, ossia entro un ammontare prestabilito e assegnato alle istituzioni formative con Decreto n. 8042/2025.
La misura prevede una durata massima di tre anni (compresa tra 600 e 990 ore annuali) e la possibilità di un anno integrativo aggiuntivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi
I Ppd sono orientati a: sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli allievi e favorire il loro inserimento socio-lavorativo. La misura prevede una durata massima di tre anni (compresa tra 600 e 990 ore annuali) e la possibilità di un anno integrativo aggiuntivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. A beneficio dei destinatari finali (studenti con disabilità) possono partecipare al bando le istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell’Albo regionale (Dgr n. 6696/2022 e Decreto attuativo n. 15516/2022), che: abbiano presentato l’offerta formativa a finanziamento pubblico prevista dal Decreto n. 19050/2024; oppure che abbiano in corso la prosecuzione di annualità finanziate nell’ambito dell’offerta pubblica per l’anno formativo 2025/2026. La richiesta di dote dello studente deve essere inoltrata dalle istituzioni formative a Regione Lombardia, esclusivamente online, entro le ore 17 di venerdì 17 aprile 2026, attraverso il portale informativo «Bandi e Servizi» digitando il link https://www.bandi.regione.lombardia.it.
Si può accedere utilizzando una delle seguenti identità digitali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale/regionale dei servizi (Cns/Crs). La conclusione delle attività formative è prevista per il 31 agosto 2026. Gli studenti, oltre ad informarsi presso le istituzioni formative, possono trovare ulteriori chiarimenti nella sezione Bandi del sito regionale (www.regione.lombardia.it) o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl, al link www.bollettino.regione.lombardia.it) del 10 luglio 2025.
