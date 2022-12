Despe, cena di Natale con sorpresa: mille euro in buoni acquisto

Il contributo eccezionale è stato voluto dalla famiglia Panseri per supportare i propri dipendenti in un periodo storico particolare. L’azienda di Torre de’ Roveri, fondata nel 1975 e specializzata in demolizioni speciali, ha inoltre deciso di chiudere i cantieri per le festività natalizie, in modo da permettere a tutti i lavoratori di riposarsi e di trascorrere tempo prezioso con gli affetti più cari. «Siamo un’azienda familiare e negli anni abbiamo costruito un rapporto molto stretto con tutti i nostri preziosi collaboratori – ha fatto presente Giuseppe Panseri, che ricopre anche l’incarico di presidente Nadeco, l’associazione nazionale demolizione ed economia circolare per le costruzioni -. Indipendentemente dai risultati aziendali, abbiamo deciso di allietare il Natale con un contributo straordinario, in modo da alleggerire i pensieri di tutti».