Dichiarazione dei redditi, ecco come regolare la posizione

Cosa fare se si riceve una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardante possibili anomalie relative al reddito dichiarato, e se poi, dall’esame della dichiarazione, non si riscontrano inesattezze? La risposta del Fisco è molto chiara: assolutamente nulla. La comunicazione riguardante il tema della cosiddetta compliance fiscale - per sostenere il corretto adempimento fiscale e favorire la trasparenza con l’amministrazione finanziaria - ricevuta nei giorni scorsi anche da molte imprese e lavoratori autonomi del nostro territorio, ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro alle Entrate.

La richiesta del Fisco riguarderebbe un’anomalia direttamente correlata al nuovo indicatore individuato dalla nota tecnica e metodologica attuativa del concordato preventivo biennale, contenuta nell’allegato 1 al decreto ministeriale dello scorso 4 giugno. Ma nel caso in cui, invece, si fosse effettivamente commesso un errore (spesso in buona fede) la posizione può essere regolarizzata con una delle tre modalità: presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione (nel caso di dichiarazione tardiva); versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato; versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione.

I link per le integrazioni

Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) tramite il servizio online della home delle Entrate «Cassetto fiscale» (necessari Spid, Cie o Cns) va barrata l’apposita casella «dichiarazione integrativa» presente nel frontespizio del modello e devono essere indicati: i redditi o gli imponibili non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta; tutti gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica. All’interno del «cassetto fiscale» sono disponibili tre link (scarica la dichiarazione da integrare; scarica il software di compilazione e presentazione della dichiarazione integrativa) per la predisposizione e l’invio della dichiarazione.

Da sapere