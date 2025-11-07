Dichiarazione dei redditi: il Caf Acli cerca venti nuovi operatori

Il Caf Acli di Bergamo è alla ricerca di personale da inserire nel team per la prossima campagna fiscale 730/2026. Si cercano candidati e candidate con preferenza per chi ha già maturato esperienza nel campo delle dichiarazioni dei redditi o in ambito amministrativo e contabile. «Abbiamo bisogno di almeno venti nuovi operatori e operatrici da distribuire nelle nostre 25 sedi presenti in tutta la provincia – spiega Simone Caccia, direttore del Caf Acli –. Cerchiamo persone diplomate in ragioneria oppure laureate (o in fase di laurea) in discipline economiche o giuridiche. A tutti i selezionati sarà offerto un percorso formativo mirato, il cui superamento sarà condizione necessaria per l’inserimento lavorativo da aprile a luglio 2026. Le selezioni si concluderanno entro fine novembre, mentre la formazione prenderà il via a fine gennaio con un programma intensivo che prevede lezioni in aula e moduli online».

Questa ricerca si inserisce in un contesto di servizio radicato nel territorio e vicino alle comunità locali. «Il Caf Acli – prosegue Caccia – conta oggi oltre 35 dipendenti stabili e, durante la campagna fiscale, amplia ogni anno il proprio organico con più di 50 collaboratori stagionali. Questi svolgono attività di assistenza fiscale diretta e accoglienza al pubblico. Oltre alle competenze tecniche, è fondamentale possedere una forte predisposizione al lavoro con le persone. Anche un’esperienza di pochi mesi può rappresentare un’occasione preziosa per acquisire competenze fiscali spendibili nel mondo del lavoro». Alcuni dati significativi: nel 2025 il Caf Acli ha assistito oltre 40.000 utenti per la compilazione del modello 730 e circa 15.000 nuclei familiari per l’Isee, raggiungendo complessivamente oltre 55.000 persone in tutta la provincia.