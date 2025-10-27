Burger button
Economia / Bergamo Città
Lunedì 27 Ottobre 2025

Disegnatore, venditore, cuoco: sono 129 le offerte di lavoro dei centri per l’impiego

OCCUPAZIONE. Ecco le nuove proposte attive: è possibile consultarle e candidarsi direttamente online.

Vedi allegato Vedi documenti allegati

Bergamo

Come ogni settimana, la Provincia ha aggiornato il riepilogo delle offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Bergamasca: sono 129 proposte, consultabili a questo link.

Offerte di lavoro nella Bergamasca

Si cercano commessi per negozi, come disegnatori tecnici, buyer, educatori, elettricisti. Diverse proposte per diverse figure professionali nei più svariati ambiti: nel portale della Provincia di Bergamo - raggiungibile a questo link - è possibile sfogliare le proposte, scoprirne i dettagli e candidarsi direttamente.

L’elenco sintetico delle proposte qui.

