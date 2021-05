Edilizia, cantieri fermi per protesta. Prime adesioni anche da Bergamo

Un fermo dei cantieri di 24 ore. È questa la protesta annunciata a livello nazionale da Ance, l’Associazione dei costruttori edili a cui, in meno di 24 ore, hanno già aderito anche una decina di imprese bergamasche.

Il giorno non è ancora stato stabilito, ma i costruttori sono pronti a chiudere i cantieri per far sentire la loro voce forte e compatta. Il motivo non è la mancanza di lavoro, tutt’altro. Il settore è partecipe di una ripresa che sta tamponando le perdite dovute alle chiusure causa Covid, ma paga fortissimo il problema del rincaro delle materie prime. Non solo il costo del legno è salito del 70% rispetto allo scorso settembre, quello dell’acciaio del 35% in sette mesi e quello del rame del 25%, ma i tempi di consegna si sono allungati notevolmente e non permettono di fare previsioni. Rincarano anche i materiali isolanti, malte, collanti e laterizi e sale anche il costo dei ponteggi, con la conseguente riduzione, o eliminazione, dei margini delle imprese che si trovano a sostenere spese impreviste e imprevedibili, sia in caso di lavori pubblici che privati.