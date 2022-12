Edilizia, le tredicesime valgono 13,5 milioni: «Mai avuto tanto lavoro»

Quest’ anno tredicesime «ricche» per l’edilizia orobica : ai lavoratori sono stati erogati complessivamente quasi 13,5 milioni. Cifra suddivisa tra gli operai (7.336) delle imprese «industriali» delle costruzioni iscritte a Cassa edile che ha erogato 6,8 milioni (+ 8% rispetto al 2021) e quelli del mondo dell’artigianato (6.044 operai) per cui Edicassa ha stanziato una cifra di poco superiore ai 6,6 milioni, l’8,6 per cento in più dello scorso anno.