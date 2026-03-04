Effetto guerra, il prezzo del diesel si impenna: «Arriverà fino ai due euro»

Impenna il diesel, con un aumento di 4,5 centesimi al litro e un trend in continua salita; la benzina sfiora invece la crescita dei quattro centesimi (si ferma a + 3,7 al litro). Con effetti che si vedono subito alla pompa. «La situazione è indecifrabile. Anche per noi è un grande problema capire che cosa succederà nei prossimi giorni», premette Renato Mora, presidente dei benzinai Figisc Confcommercio Bergamo. Ma con ogni probabilità, vista la continua instabilità causata dall’attacco Usa-Israele all’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz (da cui passa il 20% del petrolio mondiale e il 25% del gas naturale liquefatto), il quadro generale di incremento dei prezzi è destinato a protrarsi anche nei prossimi giorni

o settimane. Per quanto tempo, è difficile dirlo.

La situazione in città

E in città l’«aggiustamento» dei listini si può vedere in tempo reale, consultando il portale «Osservaprezzi Carburanti», la piattaforma utilizzata dai gestori per comunicare i prezzi alla pompa. Che ieri sera, per la benzina self, oscillavano tra i 1,639 e i 1,759 euro al litro, mentre per il gasolio si sono assestati tra i 1,749 e i 1,919 euro al litro. Ancora più salato il servito, che nel suo picco arriva a superare i due euro al litro per il diesel.

Ulteriore crescita in arrivo

«La situazione – osserva Mora – è in evoluzione di ora in ora». Basti pensare che dalla mezzanotte del 2 marzo alle 18 di martedì 3 marzo, le quotazioni del greggio Brent hanno subito un balzo di oltre dieci dollari al barile, passando da 72,87 a 83,33 (+ 14%). E che, parallelamente, le quotazioni del gasolio sono schizzate da 752 dollari a tonnellata a oltre mille, con una crescita del 33%.

«Un’enormità mai vista», commenta Mora, che guarda già ai prossimi giorni: «Ad oggi, il gasolio potrebbe crescere ancora di molto. Di questo passo, se calcoliamo un aumento di 7-8 centesimi a settimana, è verosimile pensare che possa raggiungere anche i due euro al litro. Anche per la benzina – prosegue Mora – si prospettano ulteriori aumenti, ma probabilmente di entità minori».

«Si congeli l’Iva sugli incrementi»