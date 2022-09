Energia, con la crisi caccia alle stufe e pellet alle stelle

C’è un altro risvolto che ha a che fare con la crisi energetica, il caro bollette, i timori di tanti in vista dell’inverno: da qualche mese sembra essersi scatenata una vera e propria caccia alle stufe, alla legna e al pellet . A confermarlo è chi in questo settore direttamente lavora: «L’afflusso di gente in negozio in queste settimane è praticamente raddoppiato, anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno », racconta Roberto Saccomandi, titolare dell’omonima rivendita di impianti a biomassa (come stufe e camini) a Rivolta d’Adda, con clienti anche nella Bergamasca.