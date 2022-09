Eurospin, lavoratori pronti a scioperare: «Tante pressioni»

I sindacati segnalano carichi di lavoro terribili, lavoratori sfruttati e vessati e poco rispetto delle persone e della sicurezza. Il caso di Eurospin, che in provincia sono gestiti dalla società «Spesa Intelligente Spa» «è emblematico delle condizioni che i lavoratori e le lavoratrici del settore discount si trovano a vivere nei punti vendita – dice Luca Riva, di Fisascat Cisl Bergamo -. A grandi fatturati non corrispondono condizioni di lavoro accettabili, in particolare per quanto riguarda Eurospin, che chiede estrema flessibilità a fronte di compensazioni largamente insufficienti. I dipendenti subiscono pressioni e viene loro richiesto di provvedere alla pulizia di servizi e parcheggi, compiti che non rientrano nelle loro mansioni».