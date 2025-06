Evviva Valcalepio, tre giorni di degustazioni a Bergamo

«Evviva Valcalepio» rappresenta la celebrazione corale del vino Doc prodotto nella nostra provincia, che sarà protagonista in piazza della Cittadella con tre giorni di assaggi e degustazioni. Nella sede di Visit Bergamo è stata presentata la seconda edizione della manifestazione, in programma da venerdì 13 a domenica 15 giugno in Città Alta. Dodici cantine presenteranno a visitatori e turisti le produzioni vitivinicole del territorio, che si estendono da Pontida a Grumello del Monte.