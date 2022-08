Fiera di Sant’Alessandro dal 2 al 4 settembre, ecco gli appuntamenti

È da sempre la fiera più attesa ed amata dai bergamaschi: dopo la lunga pausa estiva sta per arrivare il momento della Fiera di Sant’Alessandro, tradizione secolare nata 12 secoli fa per omaggiare il santo patrono del capoluogo e arrivata all’edizione numero 19 nel polo di via Lunga da venerdì 2 a domenica 4 settembre.