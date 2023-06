Forniture a rischio: chi lavora con l’estero «accorcia» la catena

La Bergamasca continua nella sua vocazione «a tutto export» con anche tante aziende medio-piccole che negli ultimi anni si sono affacciate all’estero. Ma con una nuova tendenza: dopo un lungo periodo in cui le imprese hanno distribuito in tutto il mondo le diverse fasi della produzione per ottimizzare i costi, questa estrema frammentazione delle catene del valore ha mostrato la propria fragilità di fronte a shock esterni come quelli causati dal Covid e dalle recenti crisi di natura geo-politica. Così da qualche anno hanno preso sempre più piede fenomeni di accorciamento delle filiere produttive, indicati da termini come «reshoring», che punta a minimizzare i rischi di approvvigionamento e i costi di trasporto.