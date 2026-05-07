Giochi Preziosi, «si spera in un piano di rilancio»

Presenti sia la proprietà, che le rappresentanze regionali dei sindacati che stanno seguendo la vicenda: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. In audizione anche il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano e la dg regionale Lavoro e Sviluppo economico. Casati si augura che «l’obiettivo dichiarato oggi (ieri, ndr) della continuità aziendale possa essere perseguito attraverso un piano di ristrutturazione efficace e duraturo». E aggiunge: «Chiediamo di poter contare su un monitoraggio costante, anche attraverso un tavolo permanente con la direzione generale allo Sviluppo economico, in modo che anche a livello regionale la crisi sia seguita costantemente». La richiesta finale è stata di avere un quadro aggiornato entro la fine di luglio.

A Bergamo Giochi Preziosi ha un solo negozio in via XX Settembre, attualmente aperto, dove lavorano una decina di addette.