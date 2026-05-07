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Economia / Bergamo Città Giovedì 07 Maggio 2026

Giochi Preziosi, «si spera in un piano
di rilancio»

L’AUDIZIONE. La crisi di Giochi Preziosi arriva in Regione Lombardia: audizione in commissione Attività produttive con azienda e sindacati. Chiesto un monitoraggio costante della situazione. Resta aperto il negozio di Bergamo in via XX Settembre.

Giochi Preziosi, «si spera in un piano di rilancio»
Il punto vendita in via XX Settembre, a Bergamo

La crisi di Giochi Preziosi arriva in Regione Lombardia. Giovedì mattina 7 maggio, infatti, si è svolta in commissione Attività produttive l’audizione, richiesta urgentemente dal consigliere Pd Davide Casati, in merito alla situazione del gruppo milanese.

Presenti sia la proprietà, che le rappresentanze regionali dei sindacati che stanno seguendo la vicenda: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. In audizione anche il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano e la dg regionale Lavoro e Sviluppo economico. Casati si augura che «l’obiettivo dichiarato oggi (ieri, ndr) della continuità aziendale possa essere perseguito attraverso un piano di ristrutturazione efficace e duraturo». E aggiunge: «Chiediamo di poter contare su un monitoraggio costante, anche attraverso un tavolo permanente con la direzione generale allo Sviluppo economico, in modo che anche a livello regionale la crisi sia seguita costantemente». La richiesta finale è stata di avere un quadro aggiornato entro la fine di luglio.
A Bergamo Giochi Preziosi ha un solo negozio in via XX Settembre, attualmente aperto, dove lavorano una decina di addette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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