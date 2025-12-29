Economia / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025
Gommista, geometra, ma anche calzolaio e stampatore. Le 125 offerte di lavoro dei centri per l’impiego
LE PROPOSTE. Come ogni settimana è stato pubblicato l’elenco aggiornato delle proposte di lavoro nella nostra provincia.
Bergamo
Sono 125 le offerte di lavoro attualmente disponibili nei 10 centri per l’impiego di Bergamo e della provincia: Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.
Sulla piattaforma della Provincia è possibile ricercare in modo veloce gli annunci, utilizzando i filtri in base alle proprie esigenze e preferenze, e approfondire tutti i dettagli dell’offerta fino alla candidatura diretta. Clicca qui per consultare l’elenco sintetico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA