Gruppo Percassi chiude con «All’Antico Vinaio»

La jont venture paritetica era nata nel 2022 con l’obiettivo dello sviluppo dei locali in Italia e in Europa, tramite la società AV Retail. A Bergamo, nel marzo 2023, l’apertura di un locale in via Tiraboschi con tanto di lunghe code di giovani in attesa per gustare la famosa focaccia toscana farcita. Un divorzio consensuale, lascia intendere il comunicato congiunto in cui Gruppo Percassi si dice « orgoglioso di aver accompagnato il brand in questo percorso di crescita». Dal canto suo, Tommaso Mazzanti ringrazia Antonio Percassi, Matteo Morandi e tutto il Gruppo Percassi «per questi due anni di collaborazione».