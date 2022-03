Guerra in Ucraina e caro trasporti, a rischio la fornitura degli scaffali

La guerra in Ucraina, unita alle difficoltà logistiche e al caro trasporti, sta rendendo visibili i primi effetti sugli scaffali dei supermercati. Nei giorni scorsi ha iniziato a scarseggiare l’olio di semi, ma la grande distribuzione ha riscontrato vendite anomale anche di altri prodotti alimentari, in particolare beni di prima necessità come pasta e scatolame. «Per il momento garantiamo merce e regolarità del servizio – commentano da Esselunga -. Su alcuni prodotti, come l’olio di girasole, consigliamo di limitarne l’acquisto, mentre nei giorni scorsi sono aumentate le vendite di derrate alimentari e beni di prima necessità, probabilmente legati alle donazioni per l’Ucraina». Anche Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne per Conad Centro Nord sottolinea come «tranne alcuni prodotti, come l’olio di semi, al momento non registriamo particolari preoccupazioni. Il futuro è chiaramente imprevedibile, ma al momento i beni di prima necessità sono tutti disponibili».