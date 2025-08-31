Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Domenica 31 Agosto 2025

I giovani bergamaschi all’estero: «Qui fiducia e stipendi più alti»

BERGAMO SENZA CONFINI. Ricercatori in campo medico, ingegneri aerospaziali, consulenti nel settore digitale, chef e addetti alla ristorazione, pubblicitari e professionisti nella moda. Sono questi i profili professionali più diffusi tra i bergamaschi che hanno scelto di trasferirsi all’estero.

Elena Catalfamo
Elena Catalfamo
Vicecaposervizio

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un giovane all’estero
Un giovane all’estero
(Foto di Unsplash)

Laureati o con un’alta specializzazione tecnica, cresciuti con una visione globale grazie agli scambi Erasmus, sono per lo più giovani uomini e donne (tra i 25 e i 40 anni) che in Italia non hanno trovato ambienti lavorativi pronti a valorizzarli (anche economicamente). È questo l’identikit che per lo più emerge dalle ormai più di 650 storie raccolte nella rubrica domenicale «Bergamo senza confini» che «L’Eco di Bergamo» ha avviato nel 2014 e che prosegue ogni settimana raccontando le vicende degli expat nostrani. Secondo l’Anagrafe dei cittadini italiani residenUn ti all’estero (Aire) sarebbero almeno 72 mila i bergamaschi residenti all’estero. Un dato ufficiale in costante aumento e che fotografa solo in parte l’emigrazione italiana.

Ma vogliono tornare

Bergamo, per i giovani emigranti, è la terra a cui un giorno o l’altro vorrebbero tornare, verso cui si sentono riconoscenti per le opportunità di studio che ha offerto, un po’ meno per quelle trovate una volta che quegli studi sono terminati. È la terra che gli ha trasmesso molti valori – il senso del dovere, la passione per il lavoro, la solidarietà – che li rendono così preziosi agli occhi delle imprese internazionali.

Pur nell’unicità delle varie storie ci sono degli elementi che si ripetono: ricercatori che partecipano a bandi sia in Italia sia all’estero e che oltreconfine ricevono interesse per il loro profilo e ambito di studio. Che sono poi stati selezionati e hanno ricevuto non solo una borsa di studio consistente a livello economico ma anche la possibilità di confrontarsi con un team internazionale. Tanti i racconti di neolaureati nel settore della comunicazione digitale che in Italia si destreggiavano con contratti a termine che all’estero hanno invece trovato un posto fisso ben remunerato e una carriera in continua ascesa. Che a 24-25 anni si sono sentiti apprezzati e degni di avere delle responsabilità sempre maggiori.

I Paesi di maggior attrazione restano quelli europei, ma anche gli Stati Uniti e il Canada, sono in ascesa i Paesi arabi, meno la Cina. Bergamo è nel cuore ma la vita corre, spesso si creano nuove famiglie internazionali e si mettono radici nel mondo. Le politiche di conciliazione lavoro e famiglia e il rispetto del tempo libero allontanano sempre di più il desiderio di un rientro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Contratti collettivi
Contratti, Salario
Istruzione
Insegnamento, Apprendimento
Studente
lavoro
Paghe, Pensioni
Elena Catalfamo