I giovani bergamaschi all’estero: «Qui fiducia e stipendi più alti»

Laureati o con un’alta specializzazione tecnica, cresciuti con una visione globale grazie agli scambi Erasmus, sono per lo più giovani uomini e donne (tra i 25 e i 40 anni) che in Italia non hanno trovato ambienti lavorativi pronti a valorizzarli (anche economicamente). È questo l’identikit che per lo più emerge dalle ormai più di 650 storie raccolte nella rubrica domenicale «Bergamo senza confini» che «L’Eco di Bergamo» ha avviato nel 2014 e che prosegue ogni settimana raccontando le vicende degli expat nostrani. Secondo l’Anagrafe dei cittadini italiani residenUn ti all’estero (Aire) sarebbero almeno 72 mila i bergamaschi residenti all’estero. Un dato ufficiale in costante aumento e che fotografa solo in parte l’emigrazione italiana.

Ma vogliono tornare

Bergamo, per i giovani emigranti, è la terra a cui un giorno o l’altro vorrebbero tornare, verso cui si sentono riconoscenti per le opportunità di studio che ha offerto, un po’ meno per quelle trovate una volta che quegli studi sono terminati. È la terra che gli ha trasmesso molti valori – il senso del dovere, la passione per il lavoro, la solidarietà – che li rendono così preziosi agli occhi delle imprese internazionali.

Pur nell’unicità delle varie storie ci sono degli elementi che si ripetono: ricercatori che partecipano a bandi sia in Italia sia all’estero e che oltreconfine ricevono interesse per il loro profilo e ambito di studio. Che sono poi stati selezionati e hanno ricevuto non solo una borsa di studio consistente a livello economico ma anche la possibilità di confrontarsi con un team internazionale. Tanti i racconti di neolaureati nel settore della comunicazione digitale che in Italia si destreggiavano con contratti a termine che all’estero hanno invece trovato un posto fisso ben remunerato e una carriera in continua ascesa. Che a 24-25 anni si sono sentiti apprezzati e degni di avere delle responsabilità sempre maggiori.