Il 70% dell’Irpef sulle spalle del ceto medio. «Serve fare di più per aiutare le famiglie»

In Lombardia, e dunque anche a Bergamo, i contribuenti con un reddito superiore ai 35mila euro sono il 19,2% del totale, ma versano il 69,5% di tutta l’Irpef «raccolta» in regione . I numeri - alla luce dello studio di «Itinerari previdenziali» sulle dichiarazioni dei redditi degli italiani e sulle «prospettive di tenuta di medio e lungo termine del suo sistema di protezione sociale» - sono il punto di partenza.

Secondo i «730» presentati lo scorso anno (e dunque riferiti all’anno fiscale 2022), sono 810mila i contribuenti bergamaschi, di cui i 150mila con reddito superiore ai 35mila euro sono stati «tartassati». A tenere in piedi il sistema fiscale è sostanzialmente questa fetta di popolazione, il ceto medio, compresa una fascia di contribuenti non certo ricchi. Il quadro dell’Irpef racconta quindi di come lavoratori dipendenti e pensionati siano il pilastro della fiscalità.