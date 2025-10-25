Burger button
Economia / Pianura
Sabato 25 Ottobre 2025

Il «maratoneta» delle costruzioni è bergamasco: in 51 anni ha lavorato 86.700 ore

IL RICONOSCIMENTO. Si chiama Oliviero Carsana, ha 65 anni ed è di Calcinate. È stato premiato a Bari ai Cassa Edile Awards.

Oliviero Carsana (secondo a sinistra), la moglie e i due presentatori dell’evento
Oliviero Carsana (secondo a sinistra), la moglie e i due presentatori dell’evento

Bari

Ai Cassa Edile Awards 2025 , la manifestazione che celebra le imprese e i lavoratori del settore delle costruzioni italiani, che si sono svolti a Bari, tra i protagonisti un bergamasco, Oliviero Carsana, che ha ricevuto il premio «maratoneta».

Il «maratoneta» delle costruzioni: 87.697 ore di lavoro

L’operaio bergamasco di 65 anni, originario di Calcinateha vinto il riconoscimento riservato al lavoratore con il maggior numero di ore denunciate alla Cassa Edile in tutta Italia.

Carsana ha totalizzato 87.697 ore di lavoro registrate alla Cassa Edile di Bergamo, da quando ha iniziato la sua carriera il 12 dicembre 1974. Oggi continua ancora la sua attività, alle dipendenze dell’impresa del figlio, la Restart srl di Calcinate. Alla cerimonia di premiazione, era accompagnato dalla moglie, che ha condiviso con lui questo importante traguardo.

«Un riconoscimento al valore del lavoro»

Durante la premiazione, Carsana ha espresso la sua emozione e il forte legame con la sua professione: «Ho sempre amato il mio lavoro e lo porto avanti con la stessa dedizione di quando ho iniziato. È una soddisfazione ricevere un riconoscimento che premia non solo me, ma l’impegno di tanti lavoratori che credono in questo mestiere.»

L’orgoglio della Cassa Edile di Bergamo

Grande soddisfazione anche da parte della Cassa Edile di Bergamo. Il presidente Giovanni Biffi ha commentato: «Oliviero Carsana rappresenta al meglio i valori del nostro settore: dedizione, continuità e rispetto delle regole. La sua storia è un esempio concreto della solidità e della passione che caratterizzano i lavoratori bergamaschi.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinate
Bari
Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Lavoro
Impiego
Rapporto Lavoro
Sociale
Gente, Persone
Oliviero Carsana
Giovanni Biffi