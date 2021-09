Il trading online non è per tutti: «Attenzione ai siti abusivi»

Massima allerta per chi è interessato al trading online. Negli ultimi due anni, complice anche il lockdown che ha favorito l’utilizzo di internet, sono infatti aumentate a dismisura le truffe ai danni dei risparmiatori che, comodamente da casa tramite pc o smartphone, decidono di investire i propri soldi in titoli mobiliari e in valute utilizzando il web. Un dato su tutti fa capire di cosa stiamo parlando: a partire dal luglio 2019, da quando la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi, sono state bloccate complessivamente 485 piattaforme truffaldine. «La trappola del trading online abusivo ha gettato sul lastrico molte famiglie, anche della Bergamasca - evidenzia Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, l’associazione della Cisl a difesa dei consumatori e dell’ambiente -. La frode cresce su un terreno molto fertile: l’assenza di cultura finanziaria che riguarda ancora buona parte della popolazione. Bisogna stare molto attenti perché l’abusivismo finanziario si sviluppa attraverso siti web dal look professionale, con grafici e cifre che rimandano all’immaginario della Borsa. Ma se il trading online autorizzato è un’attività di investimento seria (per quanto non esente dai rischi e che richiede un’adeguata preparazione, molto tempo e una profonda conoscenza finanziaria), nel caso delle piattaforme online gestite da truffatori di professione, i risparmiatori credono di acquistare azioni, obbligazioni e valute, ma in realtà stanno gettando i propri investimenti in un buco nero, tramite siti che sono dei veri e propri specchietti per le allodole, ideati e gestiti da società con sede in paradisi fiscali che poi spariscono nel nulla. In tali condizioni - sottolinea Mina Busi - riavere il denaro perduto è praticamente impossibile. Per questo è fondamentale informarsi e verificare la bontà dei siti che offrono il trading online».