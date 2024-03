In Bergamasca un’impresa su 10 fa capo a un titolare straniero

Sono spesso piccoli negozi, dai parrucchieri ai bar, dai ristoranti etnici ai vestiti, ma sommati l’uno con l’altro restituiscono il quadro di una presenza importante nell’economia e capillare sul territorio. In Bergamasca, un’impresa su dieci fa capo a un cittadino di nazionalità straniera: più nel dettaglio sono 9.961 le «imprese immigrate», il 10,8% delle imprese presenti in provincia di Bergamo. È la fotografia scattata dal nuovo «Rapporto immigrazione e imprenditoria», curato dal Centro studi e ricerche Idos in collaborazione con Cna, e con dati aggiornati a fine 2022. A Bergamo come nel resto della Lombardia, sottolinea il report, «l’iniziativa imprenditoriale dei lavoratori di origine immigrata si inserisce attivamente in un contesto economico locale già caratterizzato ad una vivace inclinazione imprenditoriale, contraddistinguendosi inoltre per un notevole dinamismo in termini di crescita numerica».