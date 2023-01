Infanzia e prodotti per la casa: Foppapedretti punta all’estero con le fiere internazionali

Ha salde radici in Italia, dove è leader nel mercato prima infanzia e nell’arredamento per la casa, ma è pronta a espandere i rami del suo «albero delle idee», simbolo aziendale, anche all’estero. In questo 2023 Foppapedretti punta a consolidarsi nei mercati esteri dove è già presente, ma l’obiettivo è di conquistare anche nuovi Paesi. Ecco perché questo sarà un anno di grandi partecipazioni a importanti fiere internazionali per l’azienda di Grumello del Monte , oltre alla conferma della presenza anche al rinomato Salone del Mobile, dopo il ritorno in grande stile dello scorso anno alla kermesse milanese con l’anteprima di una collezione dedicata ai mobili da esterno.