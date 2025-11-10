Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025

Infermieri ma anche geometri, ecco i lavori più richiesti in Bergamasca

LE OFFERTE. Salgono a 130 le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’impiego della Bergamasca.

Redazione Web
Redazione Web
Si cercano geometri in Bergamasca
Si cercano geometri in Bergamasca

Bergamo

Tra i profili più richiesti continuano a esserci gli operatori Asa e Oss e il personale infermieristico. Mancano anche geometri, autisti di autobus, camion e mezzi da lavoro, manutentori meccanici e addetti alle pulizie.

Il Centro per l’impiego di Bergamo è quello che raccoglie il maggior numero di richieste: sono 33 questa settimana. A Treviglio le offerte di lavoro sono 24, mentre 16 sono quelle raccolte dal Centro di Lovere. Sia Trescore che Zogno contano 12 offerte, mentre 11 sono le posizioni lavorative consultabili a Ponte. Grumello conta nove offerte, mentre sei sono quelle di Albino. Romano conta cinque posizioni ricercate, mentre due sono quelle di Clusone. L’elenco completo è sul sito della Provincia. È attiva anche la piattaforma https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/ per ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze e candidarsi direttamente. Per mettersi in contatto con i Centri per l’impiego è disponibile il numero 035/387112.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lovere
Treviglio
Zogno
Lavoro
Impiego
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Trasporti
Salute
Personale medico
Provincia