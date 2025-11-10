Infermieri ma anche geometri, ecco i lavori più richiesti in Bergamasca

Il Centro per l’impiego di Bergamo è quello che raccoglie il maggior numero di richieste: sono 33 questa settimana. A Treviglio le offerte di lavoro sono 24, mentre 16 sono quelle raccolte dal Centro di Lovere. Sia Trescore che Zogno contano 12 offerte, mentre 11 sono le posizioni lavorative consultabili a Ponte. Grumello conta nove offerte, mentre sei sono quelle di Albino. Romano conta cinque posizioni ricercate, mentre due sono quelle di Clusone. L’elenco completo è sul sito della Provincia. È attiva anche la piattaforma https://offertelavoro.provincia.bergamo.it/ per ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze e candidarsi direttamente. Per mettersi in contatto con i Centri per l’impiego è disponibile il numero 035/387112.