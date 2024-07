Insegne storiche, 81 imprese orobiche riconosciute da Regione Lombardia

Cresce il contingente delle attività storiche in Lombardia. La Regione ha conferito il riconoscimento di «attività storica e di tradizione» ad altri 607 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Si tratta di 311 negozi, 161 botteghe artigiane, 135 locali. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 3.909 imprese, di cui 412 bergamasche. In provincia di Bergamo sono 81 le attività che entrano a far parte di questa grande famiglia: 30 botteghe artigiane, 24 locali, 27 negozi. Otto di queste si trovano in città: Autofficina Monti, Calzature Belingheri, Circolino, Il Fioraio del borgo, La Clessidra, Lio Pellegrini, Ol Giopì e La Margì, Panificio pasticceria Bergamo Uno.