Isee senza Btp, la beffa: modelli da rifare

Il problema dei titoli di Stato

«Il ministero ha confermato che la dichiarazione Isee già presentata resta valida fino al 31 dicembre, a meno che venga sostituita da una nuova dichiarazione a partire da aprile: è un fatto positivo perché riduce la corsa ai Caf proprio nel momento in cui stanno per partire le code per i 730 – spiega Orazio Amboni, del Dipartimento Welfare della Cgil Bergamo –. Ma c’è il rovescio della medaglia: chi ha chiesto l’Isee per l’accesso agevolato ad una prestazione sociale o socio-sanitaria, se la quota di titoli di Stato posseduta ha un certo rilievo, grazie a una nuova dichiarazione può modificare l’importo Isee e di conseguenza accedere ad una tariffa inferiore per la prestazione sociale o socio-sanitaria. In realtà le ricadute sul nuovo Isee non saranno elevatissime perché, già oggi, nel calcolo va considerato solo il 20% del valore dei titoli posseduti, per di più diviso per i parametri della composizione del nucleo familiare».

Ma «è probabile che una certa richiesta di nuove Dsu ci sia comunque», rileva Amboni, evidenziando l’inghippo: «Sarebbe stato forse più prudente prevedere un periodo di transizione meno ristretto anche perché vanno modificate e adeguate la modulistica e i programmi informatici. Per chi prevede comunque un significativo abbassamento dell’Isee del proprio nucleo familiare è consigliabile concordare per tempo, ma non prima di aprile, l’appuntamento col Caf proprio per non confluire nell’affollamento delle dichiarazioni dei redditi». Si rischia l’ingolfamento, viste le altre scadenze fiscali del periodo: «Fino ad aprile dovremo aspettare che l’Inps dirami le nuove istruzioni, quindi procederemo a calcolare l’Isee secondo le regole consuete: solo dopo l’arrivo delle indicazioni dell’Inps potremmo applicare il nuovo metodo – conferma Candida Sonzogni, della segreteria provinciale della Cisl –, ma stiamo già anticipando ai cittadini che dovranno tornare per il ricalcolo. È una situazione che non favorisce nessuno, né gli utenti né i Caf che hanno già le agende che si stanno riempiendo per via dell’imminente inizio della campagna dei 730. Col ricalcolo potremo avere nuclei familiari in cui l’Isee può cambiare di 4-6mila euro, determinando importi ben diversi per l’assegno unico o per i bonus sociali per l’energia, anche alla luce del nuovo decreto appena varato dal governo per le bollette». Solo nelle prossime settimane, in realtà, sarà davvero chiara la situazione: «Manca ancora la chiarezza su alcuni passaggi – commenta Catia Ravasio, responsabile dei Caf Uil Bergamo -, al momento non c’è una linea unica nell’interpretazione dei documenti. Ci aspettiamo comunque un buon numero di rielaborazioni degli Isee, perché le nuove regole possono cambiare la situazione di molte famiglie».