Italcementi cambia nome: diventa Heidelberg Materials

Dopo 160 anni Italcementi cambia il proprio nome e diventa Heidelberg Materials , assumendo il brand del gruppo, secondo produttore di cemento al mondo, di cui Italcementi fa parte dal 2016. Ma non è l’unica novità per l’azienda che presenta oggi il brand nel nuovo quartiere generale di Peschiera Borromeo , nell’area metropolitana di Milano.

Come spiega l’amministratore delegato della società, Roberto Callieri, questa scelta è «un cambio di marcia al quale ci siamo preparati negli ultimi sette anni, che segna una tappa fondamentale nel nostro processo evolutivo come azienda e come settore verso un nuovo modo di fare industria, più sostenibile e tecnologicamente avanzato».